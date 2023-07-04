04 июля 2023, 13:03
Жительницу Ростовской области приговорили к трем годам лишения свободы условно за нападение на зятя с ножом
Суд приговорил жительницу Ростовской области к трем годам лишения свободы условно за нападение с ножом на зятя. Об этом сообщил сайт Rostov.ru.
По данным следствия, в феврале во время застолья между дочерью обвиняемой и ее мужем произошел конфликт. Женщина вступилась за дочь, после чего мужчину ударил ее по лицу. Местная жительница схватил нож и ранила обидчика в живот.
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Как сообщил «Царьград», пострадавшего экстренно госпитализировали, он выжил.
Преступления
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