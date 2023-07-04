Криминал 04 июля 2023, 13:03 Жительницу Ростовской области приговорили к трем годам лишения свободы условно за нападение на зятя с ножом

Читать 360tv в

Суд приговорил жительницу Ростовской области к трем годам лишения свободы условно за нападение с ножом на зятя. Об этом сообщил сайт Rostov.ru.

По данным следствия, в феврале во время застолья между дочерью обвиняемой и ее мужем произошел конфликт. Женщина вступилась за дочь, после чего мужчину ударил ее по лицу. Местная жительница схватил нож и ранила обидчика в живот.

Реклама

Как сообщил «Царьград», пострадавшего экстренно госпитализировали, он выжил.