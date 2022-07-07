Жительницу Ростовской области приговорили к исправительным работам за убийство

Жительница Каменск-Шахтинского Ростовской области зарезала своего сожителя. За это ее приговорили к исправительным работам. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное издание.

Пара решила организовать застолье. После того, как гости покинули квартиру, между ними возник скандал на бытовой почве. В результате женщина схватила нож и нанесла своему возлюбленному удар в руку. Испугавшись, она покинула дом.

Судя по всему, ударом ножом женщина задела вену на руке мужчины. Пострадавший скончался от сильной потери крови. Сотрудники полиции смогли арестовать женщину. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ее приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием из зарплаты 5% в пользу государства.