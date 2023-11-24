Криминал 24 ноября 2023, 11:22 Жительницу Псковской области заподозрили в убийстве троих детей Полиция арестовала жительницу Псковской области по подозрению в убийстве детей РИА «Новости»

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Тела троих детей обнаружили в частном доме в городе Великие Луки. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 34-летнюю местную жительницу, воспитывающую 8-летнюю девочку и двоих ее младших братьев 2019 и 2023 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Псковской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в которую вошли криминалисты, полицейские и судебные эксперты.

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«Следователями проводится осмотр места происшествия, фиксируются следы совершенного преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы», — указали в публикации.

Правоохранители составят характеристику семьи и установят все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями об убийстве двух и более малолетних. В ближайшее время в отношении задержанной изберут меру пресечения.

Ранее стало известно, что задушившая троих детей поясом от халата екатеринбурженка избежит наказания. Жительница Урала считала, что малолетние были одержимы дьяволом. Позже судебные экспертизы признали женщину невменяемой.