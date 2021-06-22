Жительницу Приморья, убившую свою дочь, могут отправить на принудительное лечение

Жительницу Уссурийска, которая в конце января 2021 года убила свою дочь, могут поместить в психиатрическую лечебницу. Экспертиза показала, что во время убийства мать не осознавала своих действий. Об этом сообщил vostokmedia.com.

В СУ СК по Приморью сообщили, что у 37-летней подозреваемой выявили психическое расстройство. Совершая преступление женщина не полностью осознавала свои действия, и не могла ими управлять. Фигурантка дела до сих пор страдает заболеванием.

По версии следствия, подозреваемая била тупым предметом по голове и телу девочки. После женщина задушила ребенка.

«Согласно статье 21 УК РФ лицо, которое находилось в состоянии невменяемости в момент преступления, не подлежит уголовной ответственности», — отметили в ведомстве и добавили, что суд может назначить принудительную госпитализацию.

Как стало известно, в последнее время девочка не ходила в школу. Работники образовательного учреждения не интересовались, что произошло с их ученицей. Следователи отправили соответствующие представления в школу и департамент образования Приморского края.