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    22 июня 2021, 19:04

    Жительницу Приморья, убившую свою дочь, могут отправить на принудительное лечение

    Редакция сайта 360°

    Жительницу Уссурийска, которая в конце января 2021 года убила свою дочь, могут поместить в психиатрическую лечебницу. Экспертиза показала, что во время убийства мать не осознавала своих действий. Об этом сообщил vostokmedia.com.

    В СУ СК по Приморью сообщили, что у 37-летней подозреваемой выявили психическое расстройство. Совершая преступление женщина не полностью осознавала свои действия, и не могла ими управлять. Фигурантка дела до сих пор страдает заболеванием.

    По версии следствия, подозреваемая била тупым предметом по голове и телу девочки. После женщина задушила ребенка.

    «Согласно статье 21 УК РФ лицо, которое находилось в состоянии невменяемости в момент преступления, не подлежит уголовной ответственности», — отметили в ведомстве и добавили, что суд может назначить принудительную госпитализацию.

    Как стало известно, в последнее время девочка не ходила в школу. Работники образовательного учреждения не интересовались, что произошло с их ученицей. Следователи отправили соответствующие представления в школу и департамент образования Приморского края.