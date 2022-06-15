Жительницу Прикамья заподозрили в жестоком обращении с тремя детьми

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую заподозрили в жестоком обращении с родными детьми. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве рассказали, что у женщины было трое детей, которых она часто оставляла одних, не обеспечивала необходимой одеждой и полноценным питанием. При этом дети жили в антисанитарии и терпели жестокое обращение со стороны матери. Их временно устроили в приемную семью.