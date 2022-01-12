Жительницу Петровск-Забайкальска осудят за незаконное получение пособия по безработице

Жительница Петровск-Забайкальска в августе 2020 года, несмотря на наличие официальной работы, подала заявление на пособие по безработице. Во время подачи документов она указала ложную информацию. За это она предстанет перед судом. Об этом сообщил «Царьград».

Из-за невнимательности местной службы занятости женщина получала деньги в период с августа 2020 года до февраля 2021 года. Ей удалось получить более 70 тысяч рублей.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».