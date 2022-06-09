Жительницу Петербурга заподозрили в серийных кражах благодаря записям с видеокамер

32-летнюю безработную жительницу Санкт-Петербурга заподозрили в серии краж. Ее преступления попали на запись видеокамеры. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленница похищала кошельки и гаджеты покупателей местных магазинов. Она совершила по меньшей мере три подобных эпизода. Женщину удалось задержать 8 июня неподалеку от дома на Московском проспекте в Калининском районе. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Кража».