Жительницу Петербурга заподозрили в сексуальном насилии над собственным трехлетним сыном | 360°

Криминал 31 октября 2022, 16:16 Жительницу Петербурга заподозрили в сексуальном насилии над собственным трехлетним сыном

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Жительница Санкт-Петербурга стала подозреваемой в деле о сексуальном насилии над несовершеннолетним. По версии следователей, женщина измывалась над собственным трехлетним сыном. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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С заявлением в полицию обратилась бабушка пострадавшего ребенка. Женщина заявила, что преступления ее дочь совершала сентября по октябрь 2022 года. Как написал «Петроград», мальчика доставили в психоневрологический дом ребенка. Злоумышленницу же поместили в изолятор временного содержания. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».