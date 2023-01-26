Криминал 26 января 2023, 17:43 Жительницу Петербурга задержали за убийство сожителя

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В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга правоохранители задержали женщину, которая подозревается в совершении убийства. Об этом написала Neva.Today.

В понедельник, 23 января, полицейские обнаружили в доме по Угловому переулку труп мужчины. Они задержали 37-летнюю женщину, которая проживала вместе с убитым и может быть причастна к совершению преступления.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, опрашиваются возможные свидетели.