Криминал 24 мая 2023, 17:46 Жительницу Петербурга приговорили к 3 годам тюрьмы за жестокое убийство собаки

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Суд приговорил жительницу Санкт-Петербурга к трем годам лишения свободы за жестокое убийство чужой собаки. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По данным следствия, летом прошлого года женщина попросила погладить питомца, после чего оттащила его в сторону и начала избивать на глазах у детей.

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Отмечается, что от полученных травм собака скончалась. В суде женщина объяснила свое поведение защитой от якобы агрессивного животного.