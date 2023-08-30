Криминал 30 августа 2023, 21:27 Жительницу Петербурга отправили в колонию за фейки о российской армии Суд Санкт-Петербурга приговорил россиянку к 6 годам колонии за фейки о ВС РФ РИА «Новости»

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Шесть лет в колонии, три года без интернета. Такое наказание получила активистка Ольга Смирнова за распространение фейков о российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Кировский суд Санкт-Петербурга признал Смирнову виновной. Ей вменили распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах России.

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Активистку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима и на три года запретили заниматься публикациями в интернете. Сама Смирнова свою вину не признала, защита планирует обжаловать решение суда.

Свои посты, подпавшие под действие Уголовного кодекса, Смирнова публиковала в сообществе «ВКонтакте» «Демократический Петербург — Мирное сопротивление».

Ранее стало известно, что суд заочно приговорил основателя Telegram-канала «Сканер» Руслана Карпука* и блогера Майкла Наки* к 11 годам колонии за распространение фейков о российской армии.

Блогер Максим Кац* заочно получил восемь лет колонии, а также запрет на четыре года заниматься публикациями в интернете.

*Признаны иностранными агентами на территории России.