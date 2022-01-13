Жительницу Петербурга и ее друга задержали за распространение наркотиков

Полицейские Санкт-Петербурга задержали женщину и ее друга. Люди делали закладки мефедрона. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла 10 января на парковке у дома № 2 на Жемчужной улице в Сестрорецке. Сотрудники органов изъяли у злоумышленников 300 граммов запрещенного вещества. У молодого человека в квартире нашли еще 200 граммов наркотиков. Следователи выяснили, что задержанные приобретали наркотики через интернет-магазин.