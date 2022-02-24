Жительницу Петербурга будут судить за то, что она держала детей на цепи

Жительница Санкт-Петербурга полтора года издевалась над сыном и дочкой, избивая их и держа на цепи. За это она предстанет перед Красногвардейским районным судом. Об этом сообщили «Невские новости».

По версии следователей, 31-летняя злоумышленница избивала детей руками и деревянной палкой. Также она лишала дочку и сына еды и сна и приковывала их на цепь. Подобными действиями она занималась в период с апреля 2020 года по сентябрь 2021.