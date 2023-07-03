Криминал 03 июля 2023, 21:24 Жительницу Пермского края, которая убила собственную дочь, отправили на лечение

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Женщина, которая зарезала свою шестилетнюю дочь, отправится на принудительное лечение. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СКР по Пермском краю.

Преступление женщина совершила осенью 2022 года. Злоумышленница поссорилась со своим супругом по малозначительному поводу. После этого она зашла в комнату своей дочери и несколько раз ударила ее ножом в сердце.

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Сотрудники органов возбудители уголовное дело по статье «Убийство».

В рамках судебной экспертизы удалось установить, что женщина страдает психическими заболеваниями. Ее направили на принудительное лечение в специальный психиатрический стационар.