Жительницу Перми оштрафовали за нападение на сотрудников полиции в отделе

Жиельницу поселка Куеда Пермского края задержали за нарушение общественного порядка. В отделе полиции злоумышленница напала на сотрудников. Суд назначил ей штраф в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Ситуация произошла в марте этого года. Женщину доставили в отдел из больницы, где она ругалась на врачей, выражалась матом и в целом вела себя агрессивно. Уже в полиции злоумышленница напала на сотрудников.

«В отношении женщины были применены физическая сила и специальные средства, но нарушительница не успокоилась и ударила участкового уполномоченного полиции кулаком по голове», — рассказали в ведомстве.

На 48-летнюю задержанную завели уголовное дело. Суд назначил ей штраф - 60 тысяч рублей.