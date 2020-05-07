Жительницу Пензы осудят за нападение на сожителя. Она едва не прирезала его ножницами
В Пензе перед судом предстанет 52-летняя горожанка, которая напала на сожителя, ударив его ножницами в шею. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
По данным информагентства, в середине марта к женщине в гости пришли несколько знакомых. Накануне у нее было застолье по случаю дня рождения, веселье продолжилось.
По окончании посиделок между именинницей и ее сожителем вспыхнул конфликт. Женщину не устраивало, что у 41-летнего мужчины нет работы и он иногда пьет. За это пострадавший получил удар ножницами в шею. Его доставили в больницу. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело.