Жительницу Пензы осудят за нападение на сожителя. Она едва не прирезала его ножницами

По данным информагентства, в середине марта к женщине в гости пришли несколько знакомых. Накануне у нее было застолье по случаю дня рождения, веселье продолжилось.

По окончании посиделок между именинницей и ее сожителем вспыхнул конфликт. Женщину не устраивало, что у 41-летнего мужчины нет работы и он иногда пьет. За это пострадавший получил удар ножницами в шею. Его доставили в больницу. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело.