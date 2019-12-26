Жительницу Пензы могут отправить за решетку за найденный телефон

Владелец гаджета случайно оставил смартфон в троллейбусе. Обнаружив пропажу, он обратился в полицию.

В ходе следственных мероприятий, сотрудники уголовного розыска выяснили, что мобильный подобрала 34-летняя пензячка. Женщина ничего отрицать не стала, телефон у нее изъяли.

«За кражу предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказали в пресс-службе регионального управления МВД.