Жительницу Пензы могут отправить за решетку за найденный телефон
В Пензе возбудили уголовное дело против женщины, которая нашла мобильный телефон в троллейбусе, сообщило ИА «Пенза-Пресс».
Владелец гаджета случайно оставил смартфон в троллейбусе. Обнаружив пропажу, он обратился в полицию.
В ходе следственных мероприятий, сотрудники уголовного розыска выяснили, что мобильный подобрала 34-летняя пензячка. Женщина ничего отрицать не стала, телефон у нее изъяли.
«За кражу предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказали в пресс-службе регионального управления МВД.