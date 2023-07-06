Криминал 06 июля 2023, 21:27 Жительницу Пензенской области заподозрили в доносе на сожителя ради борьбы с его пьянством

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В Пачелмском районе Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее заподозрили в ложном доносе на сожителя, сообщила «Пенза-Пресс».

Мужчина пришел домой пьяным, и возлюбленная решила его проучить: написала заявление, что якобы тот угрожал ей убийством.

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Она хотела припугнуть сожителя, чтобы он бросил пить. В итоге женщине пришлось сознаться в ложном доносе и самой стать фигурантом уголовного дела.

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