Жительницу Пензенской области задержали по обвинению в убийстве

В Пензенской области задержали 54-летнюю женщину, которую обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный следком.

Убийство произошло в минувшее воскресение. Жительница Кузнецка повздорила с двумя женщинами из-за того, что те громко разговаривали у подъезда. Они поднялись в квартиру к недовольной горожанке и подрались с ней. В ходе потасовки одна из них схватилась за нож и три раза ударила им пострадавшую. Полученные ранения оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело.