Жительницу Пензенской области приговорили к 7 годам колонии за убийство мужа
Жительница Малосердобинского района Пензенской области ударила мужа ножом. Он погиб. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Женщина уточнила, что ее муж постоянно пил. В тот день они поссорились. По словам обвиняемой, мужчина начал бить ее, а на нож, который она держала в руках, напоролся случайно.
Тем не менее, женщину признали виновной. Ее приговорили к семи годам тюрьмы.