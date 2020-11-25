Жительницу Пензенской области приговорили к 7 годам колонии за убийство мужа

Женщина уточнила, что ее муж постоянно пил. В тот день они поссорились. По словам обвиняемой, мужчина начал бить ее, а на нож, который она держала в руках, напоролся случайно.

Тем не менее, женщину признали виновной. Ее приговорили к семи годам тюрьмы.