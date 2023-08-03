Криминал 03 августа 2023, 18:56 Жительницу Пензенской области осудили за убийство знакомого вазой

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Бессоновский районный суд Пензенской области вынес приговор местной жительнице, которая в феврале 2023 года убила своего знакомого вазой. Об этом написала «Пенза-пресс».

Ссора между жительницей Пензенской области и ее приятелем произошел в одном из домов региона. Во время конфликта женщина схватила керамическую вазу и шесть раз ударила ею знакомого по голове. Пострадавший скончался от полученных травм.

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Преступницу приговорили к шести годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.