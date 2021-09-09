Жительницу Пензенской области обвинили в убийстве незнакомки

Жительницу города Кузнецк Пензенской области обвинили в убийстве незнакомой женщины. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Ситуация произошла вечером 27 июня. Женщина 60-ти лет около дома на улице 60 лет ВЛКСМ встретила сына и еще нескольких знакомых. Местная жительница выглянула из окна квартиры и начала ругаться на компанию. Пенсионерка вместе со своей знакомой отправилась к хозяйке квартиры, чтобы узнать, в чем заключается причина ее недовольства.

Между женщинами завязался конфликт, который перерос в драку. Хозяйка квартиры нанесла пенсионерке колото-резаные раны, в результате чего женщина погибла от кровопотери.

Подозреваемую задержали, уголовное дело направили в суд.