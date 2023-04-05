Криминал 05 апреля 2023, 20:58 Жительницу Пензенской области обвинили в непреднамеренном убийстве

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, которую обвинили в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Несчастный случай произошел в марте текущего года. Пьяная обвиняемая вместе со своей 35-летней собутыльницей возвращалась домой из магазина. В какой-то момент женщину разозлила неуклюжесть знакомой, и она толкнула ее, после чего пару раз ударила ногой. Через несколько дней пострадавшая попала с травмой грудной клетки в больницу, где и скончалась. Фигурантку уголовного дела поместили под стражу.