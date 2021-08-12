Жительницу Омской области задержали по подозрению в убийстве

Полиция в Омской области задержали 27-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в убийстве знакомой. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Следствие предположило, что женщина жестоко избила свою знакомую, которая скончалась от полученных травм, не обратившись за помощью к медикам. Подозреваемую поместили под домашний арест. Однако она нарушила его и пошла к знакомым в гости. Правоохранители задержали ее, когда она распивала алкоголь.