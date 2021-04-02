Жительницу Новосибирской области обвинили в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат

Жительницу Новосибирской области обвинили в мошенничестве в размере 1,1 миллиона рублей. Женщина решила купить себе недвижимость за счет регионального бюджета, имея при этом в собственности дом площадью в 150 квадратных метров, написал «ФедералПресс».

«По версии следствия, женщина в 2020 года представила ложные документы в районную администрацию, что она и ее семья нуждаются в улучшении жилищных условий», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ей выделили деньги для покупки нового дома в рамках комплексной программы по развитию сельских территорий. Отмечается, что прокуратура уже утвердила обвинение о мошенничестве. Делом будет заниматься Чановский районный суд.