Жительницу Новосибирска заподозрили в убийстве маленькой дочери

«Царьград» рассказал, что происшествие случилось в минувшую пятницу. Следствие предполагает, что женщина утопила девочку в ванной. Отмечается, что она могла убить ребенка из-за психического расстройства. По данным издания, задержанная страдала от навязчивых идей и наблюдалась у врачей. Возбуждено уголовное дело.