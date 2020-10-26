Жительницу Новосибирска заподозрили в убийстве маленькой дочери
В Новосибирске правоохранители задержали женщину, которую заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка. Об этом сообщил сайт kp.ru.
«Царьград» рассказал, что происшествие случилось в минувшую пятницу. Следствие предполагает, что женщина утопила девочку в ванной. Отмечается, что она могла убить ребенка из-за психического расстройства. По данным издания, задержанная страдала от навязчивых идей и наблюдалась у врачей. Возбуждено уголовное дело.