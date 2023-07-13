Криминал 13 июля 2023, 18:57 Жительницу Новосибирска осудили на 9,5 года тюрьмы за убийство знакомого

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Жительнице Новосибирска вынесли приговор за убийство ее знакомого, совершенное 1 сентября прошлого года. Об этом сообщил «Царьград».

Женщина выпивала со своим 36-летним знакомым в одном из домов на улице Селезнева. Между ними вспыхнул конфликт, и сибирячка несколько раз ударила мужчина острым предметом в плечо. Пострадавшего госпитализировали, но через 18 дней он умер в больнице.

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Женщину осудили, она проведет 9,5 года в колонии общего режима.

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