Жительницу Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве внука. Его нашли в сугробе под окнами

Следователи задержали 62-летнюю женщину в Нижегородской области по подозрению в убийстве двухлетнего внука. Преступление произошло в городе Выксе. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, днем 9 января в городе нашли тело мальчика. Сотрудники СК осмотрели место преступления и открыли уголовное дело об убийстве малолетнего.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что к насильственной смерти двухлетнего мальчика причастна его родная бабушка. 62-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой», — сказано в сообщении Следственного комитета.

По предварительной версии, нетрезвая женщина вечером 8 января выбросила через окно внука, он упал в сугроб. Результаты медэкспертизы показали, что он скончался от переохлаждения.

Подозреваемая и родители ребенка не стояли на профилактических учетах. В скором времени бабушке предъявят обвинение.