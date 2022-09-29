Жительницу Нижнего Новгорода осудят за попытку убийства ребенка | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber Жительницу Нижнего Новгорода осудят за попытку убийства ребенка

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Жительница Нижнего Новгорода выбросила из окна своего новорожденного ребенка. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на прокуратуру города.

Ситуация произошла 12 августа. Виновницей случившегося стала 24-летняя жительница улицы Агрономической. Женщина родила ребенка без помощи врачей, а после выкинула его в окно с третьего этажа.

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Мальчику удалось выжить. Его заметили в кустах. После проведения молекулярно-генетической экспертизы и установки материнства против злоумышленницы возбудили уголовное дело.

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