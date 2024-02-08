08 февраля 2024, 18:51
Жительницу Нижегородской области заключили под стражу за попытку поджога банка
В Бору заключили под стражу женщину, которую подозревают в попытке поджога здания банка. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на суд Нижегородской области.
Женщина 1 февраля пришла к заднию банка с несколькими бутылками с горючей жидкостью. Она подожгла содержимое и бросила их внутрь помещения. Однако открытого горения не было, в результате попытки поджога никто не пострадал.
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Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело. Подозреваемую заключили под стражу на время следствия.
Преступления
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