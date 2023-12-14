14 декабря 2023, 16:07
Жительницу Нефтеюганска, оформлявшую кредиты на свою бабушку, приговорили к 3 годам колонии условно
В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил к трем годам лишения свободы условно жительницу Нефтеюганска, которая оформила несколько кредитов на свою бабушку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
По данным следствия, осужденная через телефон своей бабушки брала кредиты в банковском приложении и тратила полученные средства по своему усмотрению.
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Отмечается, что всего женщина оформила три кредита на сумму около 700 тысяч рублей.
Суд
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