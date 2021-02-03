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    03 февраля 2021, 19:17

    Жительницу Мурома осудят за убийство сына

    Артур Блянихов

    В Владимирской области осудят 30-летнюю жительницу Мурома, которую обвинили в убийстве родного сына. Об этом сообщил «Царьград».

    По версии следствия, в конце октября женщина прирезала спящего ребенка. Девятилетний мальчик скончался на месте. Правоохранителей вызвали дед и мачеха женщины, которые на тот момент находились в квартире. Подозреваемую задержали. Оказалось, что с 2015 года она состояла на учете у психиатра. Ее отправили в больницу на обследование.