Жительницу Мурманска в федеральном розыске задержали в поезде
Жительницу Мурманской области, которая находится в федеральном розыске, задержали в поезде Санкт-Петербург — Мурманск. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на сайт управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.
Женщину подозревают в мошенничестве. В федеральном розыске она находится с марта. Сейчас ее задержали и передали в полицию Мурманской области. Четыре месяца ей удавалось скрываться от правоохранительных органов.