Жительницу Муравленко уличили в незаконном хранении наркотиков

Жительницу города Муравленко (ЯНАО) уличили в хранении наркотиков. Полиция извлекла у нее наркотик синтетического происхождения массой 0,32 грамма. Об этом сообщило «Север-Пресс» со ссылкой на УМВД России по ЯНАО.

Наркотики полицейским удалось изъять во время оперативно-розыскных мероприятий. Следователи обнаружили у нее в вещах сверток с порошкообразным веществом, после чего женщину задержали. Она рассказала, что приобрела наркотики для личного употребления. Сообщается, что женщина была судима ранее. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье незаконное хранение наркотических средств. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.