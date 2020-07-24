Жительницу Москвы обвинили в попытке купить младенца через соцсети

Жительницу Москвы обвинили в попытке купить младенца за 75 тысяч рублей в одной из социальных сетей, сообщили в пресс-службе СК РФ по столице.

Как уточнили следователи, в феврале нынешнего года подозреваемая опубликовала пост-объявление, в котором заявила о желании «приобрести для воспитания новорожденного ребенка». Полицейские увидели пост и связались с ней, представившись продавцами.

Покупательница назначила встречу в Торговом центре подмосковного Жуковского. Сумму она должна была отдать тремя платежами. Представители правопорядка задержали женщину. Во время допроса она полностью признала свою вину, информирует «Газета.ру».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит от 3 до 10 лет колонии.