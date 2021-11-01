Жительницу Москвы обвинили в давнем убийстве

Жительницу Москвы обвинили в убийстве, совершенном в Кургане в январе 2005 года. Преступление она совершала не одна, а с группой сообщников. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Курганской области.

По версии следователей, подозреваемая состоялся в сговоре с лицом, личность которого установить не удалось. Она под надуманным предлогом попала в квартиру погибшей, после чего задушила ее полушерстяным шарфом и полиэтиленовым пакетом.

После убийства подозреваемая вместе с сообщниками похитили деньги и имущество. Ущерб составил более 620 тысяч рублей. Спустя время обвиняемая покинула город и переехала в Москву на постоянное место жительства.

«Раскрыть убийство женщины удалось благодаря современным методам проведения генетических и биологических исследований, в результате которых генетические ДНК-следы обвиняемой были обнаружены на изъятых на месте происшествия вещественных доказательствах», — рассказали в региональном следственном управлении СК России.