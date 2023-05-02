Криминал 02 мая 2023, 12:58 Жительницу Магнитогорска приговорили к 2,5 года лишения свободы за нападение на полицейского

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Жительницу города Магнитогорска Челябинской области осудили за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, осенью прошлого года женщина пришла забирать своего ребенка из детского сада в состоянии алкогольного опьянения. Воспитатели отказали ей и вызвали полицейского, в ходе конфликта подсудимая ударила правоохранителя по лицу.

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Отмечается, что женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно.