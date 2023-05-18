18 мая 2023, 19:48
Жительницу Магнитогорска осудили за мелкие кражи из магазина
Жительница Магнитогорска, которая имела 11 непогашенных судимостей за совершение мелких краж из магазинов, получила срок за очередную кражу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой пресс-службу прокуратуры Челябинской области.
Ранее злоумышленница уже отбывала срок за подобное правонарушение. Выйдя на свободу, она снова начала красть и заработала условный срок за «мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».
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«Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствовали о том, что осуждённая не встала на путь исправления. В связи с этим прокурор ориентировал суд на назначение наказание в исправительном учреждении», — отметили в ведомстве.
В результате женщину приговорили к сроку на пять месяцев в исправительной колонии общего режима.
Кражи
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