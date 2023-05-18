Криминал 18 мая 2023, 19:48 Жительницу Магнитогорска осудили за мелкие кражи из магазина

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Жительница Магнитогорска, которая имела 11 непогашенных судимостей за совершение мелких краж из магазинов, получила срок за очередную кражу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Ранее злоумышленница уже отбывала срок за подобное правонарушение. Выйдя на свободу, она снова начала красть и заработала условный срок за «мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

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«Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствовали о том, что осуждённая не встала на путь исправления. В связи с этим прокурор ориентировал суд на назначение наказание в исправительном учреждении», — отметили в ведомстве.

В результате женщину приговорили к сроку на пять месяцев в исправительной колонии общего режима.