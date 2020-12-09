Жительницу Магнитогорска обманули мошенники

По данным издания, с потерпевшей связались неизвестные и представились сотрудниками банка. Они рассказали женщине, что с ее карты незаконно списали деньги и предложили ей перевести средства на якобы защищенный счет, чтобы сохранить имеющиеся деньги. После того, как она выполнила инструкции собеседников ее убедили взять еще и кредит. Общая сумма нанесенного ущерба составила около полутора миллиона рублей.