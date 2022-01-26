Жительницу Люберец заподозрили в избиении до смерти своего отца

Жительницу Люберец заподозрили в том, что она избила до смерти своего отца молотком. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Следователи предположили, что подозреваемая поссорилась со своим пожилым отцом и несколько раз ударила его молотком в область головы. Потерпевший умер на месте от полученных травм. После случившегося женщина спрятала тело в пододеяльник и отнесла в подъезд, после чего скрылась. В ходе разыскных мероприятий подозреваемую нашли и задержали.

Сейчас следствие работает над выявлением всех обстоятельств происшествия. Криминалисты осмотрели место преступления и забрали значительные для следствия предметы, в том числе орудие, которым были совершены удары. Жильцов лестничной клетки, которые нашли тело, допросили. Допрос провели и с подозреваемой.

Теперь ей назначили судебно-медицинскую экспертизу, в ближайшее время ей должны предъявить обвинение и выбрать меру пресечения.