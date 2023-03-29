Криминал 29 марта 2023, 23:30 Жительницу Ленобласти заподозрили в жестоком обращении со своей дочерью

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В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую заподозрили в жестоком обращении с малолетней дочерью. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, 22-летнюю девушку заподозрили в том, что она морила голодом своего двухлетнего ребенка. После госпитализации девочке диагностировали белково-энергетическую недостаточность тяжелой степени с развитием кахексии тяжелой степени.

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С подозреваемой взяли подписку о невыезде.