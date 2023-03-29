29 марта 2023, 23:30
Жительницу Ленобласти заподозрили в жестоком обращении со своей дочерью
В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую заподозрили в жестоком обращении с малолетней дочерью. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, 22-летнюю девушку заподозрили в том, что она морила голодом своего двухлетнего ребенка. После госпитализации девочке диагностировали белково-энергетическую недостаточность тяжелой степени с развитием кахексии тяжелой степени.
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С подозреваемой взяли подписку о невыезде.
Уголовное дело
Дети
Ленинградская область
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