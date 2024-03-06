Криминал 06 марта 2024, 18:35 Жительницу Ленобласти задержали по подозрению в убийстве знакомой

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Сотрудники полиции Ленинградской области задержали местную жительницу, которая подозревается в убийстве знакомой. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным ведомства, в начале февраля женщины распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры подозреваемая схватила нож и несколько раз ударила им 58-летнею приятельницу.

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Отмечается, что от полученных ранений женщина скончалась. Задержанной в ближайшее время предъявят обвинение.