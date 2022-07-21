Жительницу Ленинградской области застрелили на выходе из собственной квартиры

Следственный комитет по городу Всеволожску Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту убийства 44-летней жительницы Кудрова. По предварительным данным, она была застрелена.

Тело женщины нашли 21 июля в подъезде ее дома на Венской улице. На теле женщины обнаружено не менее двух огнестрельных ранений в области головы. На место прибыли сотрудники следственного отдела по городу Всеволожску, следователи-криминалисты и сотрудники полиции.

По предварительной версии, неизвестный выстрелил в женщину из огнестрельного оружия, находясь на выходе из ее квартиры. От полученных ранений она скончалась на месте.

Следователи осмотрели место преступления, изъяли гильзу от пистолета, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.