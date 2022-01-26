Жительницу Кузбасса будут судить за убийство сожителя за слишком нежное отношение

Жительницу Кузбасса обвинили в убийстве сожителя. Теперь она предстанет перед судом. Об этом сообщил «Царьград».

В октябре 2021 года в доме у обвиняемой проходило застолье. Она рассказала, что ее раздражало слишком нежное отношение ее сожителя. В результате женщина не выдержала и вонзила нож в шею партнеру. Врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

«Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала. В ходе предварительного следствия женщине проведена психиатрическая экспертиза. Эксперты установили, что она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается», — рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.