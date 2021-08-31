Жительницу Курганской области осудили на шесть лет за производство и продажу наркотиков

Участницу ОПГ, которая производила и продавала наркотики в Курганской области, осудили на шесть лет заключения. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт областной прокуратуры.

«[Осужденной] назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год. В связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка осужденной предоставлена отсрочка отбывания назначенного наказания до достижения ее ребенком возраста четырнадцати лет», — сказано на сайте ведомства.

Помимо нее, в банде числилось еще человек. Преступной деятельностью они занимались на протяжении года, с 2018 по 2019 год.