Жительницу Кургана приговорили к условному сроку за хранение патронов

Жительницу Кургана, у которой во время досмотра на вокзале обнаружили патроны, приговорили к условному сроку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на МВД.

При досмотре на железнодорожном вокзале в сумке женщины обнаружили восемь патронов калибра 5,6 миллиметра, на которые у нее не было документов.

Ранее фигурантка уже была несколько раз судима. За хранение патронов ее приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.