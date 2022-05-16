Жительницу Кубани заподозрили в убийстве бывшего мужа

В Краснодарском крае задержали 43-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в убийстве бывшего мужа. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в Тимашевске в минувшие выходные. Между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого женщина зарезала 39-летнего мужчину. Он скончался от полученных ранений. Подозреваемая рассказала о случившемся родственнице, которая и сообщила правоохранителям о преступлении. Возбуждено уголовное дело.