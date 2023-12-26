Криминал 26 декабря 2023, 12:39 Жительницу Кубани приговорили к 13 годам колонии за сбыт наркотиков

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Суд приговорил к 13 годам лишения свободы жительницу Краснодарского края, которая распространяла наркотики через тайники. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

По данным следствия, зимой 2021 года женщина сделала две закладки в разных местах Николаевского кладбища в селе Белая Глина. После этого она сфотографировала тайники и отправила снимки в один из мессенджеров.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местная жительница будет в исправительной колонии общего режима.