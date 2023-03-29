Криминал 29 марта 2023, 23:34 Жительницу Кубани обвинили в убийстве матери

Читать 360tv в

В Краснодарском крае перед судом предстанет 42-летняя местная жительница, которую обвили в убийстве родной матери. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Убийство произошло в начале года в станице Воронежской. Согласно основной версии, женщина повздорила с 61-летней матерью и во время ссоры зарезала ее. Родственнице она нанесла минимум 11 ударов ножом.

Реклама

Обвиняемая может провести за решеткой до 15 лет.