Криминал 04 апреля 2024, 15:08 Жительницу Краснокаменска осудили за превышение самообороны

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В Краснокаменске осудили местную жительницу, которая, защищаясь, случайно убила мужа. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина приревновал жену и начал ее избивать. Пытаясь спастись от тирана, она ударила его ножом в грудь. Несмотря на попытки женщины спасти мужа, он умер.

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Ее признали виновной в превышении самообороны. Женщину приговорили к 1,4 года исправительных работ с удержанием 10% ежемесячного дохода в пользу государства.

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